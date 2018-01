COB cria Troféu Maria Lenk, para mulheres do esporte O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) criou nesta quinta-feira o Troféu Maria Lenk, uma homenagem à memória da nadadora, que morreu no último dia 16, aos 92 anos. O prêmio será concedido a mulheres que se destacaram no esporte brasileiro pelos valores éticos, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e coletividade. Com a criação do Troféu Maria Lenk, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, utilizado até o ano passado pelo COB para homenagear atletas de ambos o sexos, passará a ser destinado só aos homens. Os dois troféus serão entregues durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, prevista para ocorrer em dezembro.