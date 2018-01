COB cumpre primeira promessa para a Odepa O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) cumpriu nesta quinta-feira a primeira promessa feita aos membros da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), durante a campanha do Rio para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, com a inauguração no Riocentro da feira e do congresso de negócios esportivos: a Rio Pan Am Expo 2003. A entidade ainda assegurou o fornecimento gratuito de quatro passagens, com direito a transporte e acomodação, a cada um dos 41 comitês olímpicos nacionais do continente, aproveitando o encontro, principalmente, para ´vender´ o Brasil e, em especial, a cidade carioca. Os discursos de abertura do 1º Congresso Pan-Americano de Mercado e Negócios, realizados pelo presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, pela governadora do Rio, Rosinha Garotinho, e pelo prefeito interino do Rio, Marco Vales, deixaram clara a intenção de mostrar um Rio de Janeiro unido em torno dos Jogos Pan-Americanos e pronto para receber uma edição da Olimpíada. A todo momento, foi enfatizada a união dos governos Federal, Estadual e Municipal para que a realização da disputa continental seja repleta de sucesso. Neste ponto, sobressaiu-se a governadora, aplaudida pelos congressistas, quando afirmou que os Jogos estão acima de siglas partidárias. Com o sucesso do discurso político assegurado, coube ao presidente do COB ressaltar os progressos técnicos e o trabalho já executado para a realização do Pan-Americano de 2007. Decorridos 13 meses da escolha do Rio, Nuzman enumerou os feitos brasileiros destacando a instalação do comitê responsável pela organização da disputa, a escolha da logomarca e o envio dos regulamentos referentes a cada modalidade à apreciação da Odepa. O dirigente também informou que a multinacional KPMG será a responsável por auditar os gastos da disputa continental e da candidatura carioca para ser a sede da Olimpíada de 2012. ?A vontade política para o sucesso dos Jogos é indispensável, por isso, renovo meus agradecimentos ao presidente Lula, a governadora Rosinha e ao prefeito do Rio, Cesar Maia", disse Nuzman a uma platéia formada por representantes de todos os países do continente americano. Se inscreveram para a Rio Pan Am Expo 2003 um total de 650 congressistas, 200 deles estrangeiros. A maioria dos visitantes veio ao evento com as passagens fornecidas pela Fagga Eventos, empresa responsável pela realização da Rio Pan Am Expo 2003. No início do ano, o COB realizou uma licitação onde uma das exigências foi a distribuição das passagens e outros benefícios. As mordomias foram trunfos da entidade para angariar votos para o Rio, durante a campanha para receber o Pan-Americano de 2007. Em contrapartida, a empresa que tem sede no Rio e está no mercado desde 1964, ao ganhar a concorrência, recebeu direito de explorar comercialmente o evento deste ano, o de 2005 e o de 2007. Cerca de mil visitantes estão sendo esperados pela organização da Rio Pan Am Expo, que termina neste sábado e teve o custo estimado em R$ 2 milhões. A feira foi montada em uma área total de 4 mil metros quadrados e reúne 55 estandes de empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em negócios na área esportiva. Já o congresso contará com a participação de 15 palestrantes, de seis países.