COB dá novos equipamentos para seleção de canoagem de velocidade

SÃO PAULO - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) enviou novos equipamentos para a preparação da seleção brasileira de canoagem de velocidade, cujo centro de treinamento fica localizado na represa de Guarapiranga, em São Paulo. Ao todo, a entidade cedeu duas embarcações (C1 e C2), uma lancha a motor, um remo ergômetro e um cronômetro especial.

"Esta é mais uma ação do Comitê Olímpico Brasileiro, dentro de nossa área de atuação, com o objetivo de melhorar a qualidade do treinamento de atletas com potencial de integrar a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016", afirmou Marcus Vinicius Freire, superintendente executivo de esportes do COB.

Além dos novos equipamentos, o COB já tinha contratado o técnico espanhol Jesús Morlán, que tem cinco medalhas olímpicas no currículo, para trabalhar com a seleção brasileira de canoagem. "A canoagem brasileira tem uma grande importância dentro do planejamento estratégico do COB e possui atletas com ótimo potencial de desenvolvimento", avaliou Marcus Vinicius Freire.

"Esta é uma experiência nova em minha carreira e estou muito motivado com o trabalho com os atletas do Brasil. Quero prepará-los para chegarem em agosto de 2016 tendo conquistado medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio", disse Jesús Morlán.