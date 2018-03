COB debate Vila Olímpica em São Paulo No segundo dia da visita da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro a São Paulo, pré-candidata à Olimpíada/2012, foram debatidos temas relacionados à Vila Olímpica, meio ambiente, marketing e transporte. O destaque - sempre técnico - ficou por conta da apresentação do trabalho conjunto, entre prefeitura e Estado, com representantes dos dois governos, principalmente no setor de transporte: foram apresentadas, por exemplo, as garantias do governo estadual na construção da linha 4 do metrô (Vila Sônia-Luz), com financiamento do Banco Mundial e já em fase de licitação. A linha 8 será projetada dentro do projeto olímpico (o metrô de São Paulo recebeu o certificado IS0 9001 e é considerado o segundo em qualidade do mundo, perdendo só de Hong Kong). O projeto de candidatura à Olimpíada/2012, que inclui o Rodoanel, é integrado na questão de transporte, abrangendo o fluxo de 35 municípios, além da capital - que também tem previstos mais corredores de ônibus, mais estações e áreas de baldeação. Depois de comentários da Comissão de Avaliação no fim das apresentações da manhã, houve visitas dos 12 membros à tarde, basicamente ao núcleo da represa de Guarapiranga e ao da Via Anhangüera - com extensão a Jundiaí, que receberia a canoagem slalom. Alguns foram falar com Saulo de Castro Abreu Filho, secretário estadual de Segurança, e outros ao Memorial da América Latina, onde ficaria o Comitê Organizador, já que a proposição da cidade é ser a representante do continente. Os avaliadores vêm sugerindo que se dê destaque maior de alguns aspectos. No caso do antidoping, por exemplo, já que a legislação estadual é "exemplar", assim como do meio ambiente, por sua excelente legislação, planos e ações (estão previstos mais 30 parques em terrenos públicos). Foram pedidos mais esclarecimentos dos apartamentos da Vila Olímpica, à frente dos CTs do Palmeiras e do São Paulo, na Barra Funda (os de dois quartos têm 65 metros quadrados e os de três, 80, além de sala, cozinha, banheiro e área, visando à ocupação pela população, após os Jogos Olímpicos). Quanto ao marketing, sugeriu-se aprofundamento na questão de licenciamento de produtos e da pirataria: o sistema de proteção envolve o Comitê Olímpico Internacional, o COB, mercado publicitário e mesmo tecnologia. Foi esclarecido o foco na atração de turistas do próprio Estado (35 milhões de pessoas, com acesso rápido à capital, no caso de vir para algumas competições e até voltar a cidades mais próximas no mesmo dia - o que já ocorre na F-1 - e na América Latina (há plano pré-traçado de dez anos do São Paulo Convention Bureau), além dos europeus, norte-americanos e asiáticos.