COB desfilia a Confederação de Lutas A Confederação Brasileira de Lutas (CBL) foi desfiliada do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da Federação Internacional de Lutas (Fila). Hugo de Carvalho Nakamura, que dirigia a CBL, alegou que não tinha condições estruturais e administrativas para desenvolver as lutas olímpicas livre e greco-romana no Brasil. A vaga deve ser ocupada pela Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA), que ainda está em processo de criação.