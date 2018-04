COB divide os recursos da Lei Piva O Comitê Olímpico Brasileiro detalhou nesta quinta-feira a forma como as confederações olímpicas aplicarão os recursos provenientes da Lei Piva, estimados em R$ 30 milhões neste ano. E que serão aplicados, acima de tudo, na preparação dos atletas de alto nível, visando a um bom desempenho na Olimpíada de Atenas/2004. As Confederações de Atletismo, Basquete, Desportos Aquáticos, Vela e Motor e Voleibol receberão as maiores parcelas: 4% cada, ou R$ 1,2 milhão. E usarão boa parte na seleção olímpica permanente - no caso do atletismo 60%, do basquete 33% e da vela 30%. A natação, que detém metade da verba dos desportos aquáticos, usará só 5,5% para a seleção permanente, mas 50% para treinamento e participação de atletas em eventos no exterior, o que também é uma preparação para os Jogos Olímpicos. Os dirigentes do vôlei apresentarão seu projeto em abril, mas sabe-se que os recursos serão aplicados no treinamento das Seleções Brasileiras e na manutenção do Centro de Treinamento. As associações que regem os esportes de inverno, e que estarão envolvidas nos Jogos Olímpicos de Inverno, de 8 a 24 de fevereiro, em Salt Lake City, também não divulgaram como usarão toda a verba: 0,5% para Bobsled, Luge e Skeleton e 0,5% para Esqui e Snowboard, o que equivale a R$ 150 mil. O trabalho apresentado nesta quinta-feira foi resultado de reuniões com as confederações, que detalharam seus projetos de acordo com seis ações indicadas pelo COB: programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do esporte, formação de recursos humanos, ajuda para atletas e comissão técnica, participação em competições nacionais e internacionais. "Os percentuais a que cada confederação tem direito foram atribuídos de acordo com o potencial de cada modalidade", explicou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. A Lei Piva, sancionada em 16 de julho de 2001, determina que 2% do prêmio das loterias federais do País seja repassado ao Comitê Olímpico Brasileiro (85%) e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (15%). Por lei, o COB é obrigado a investir 15% do total recebido em ações ou projetos estudantis (10%) e universitários (5%). Os 85% restantes - estimados em R$ 30 milhões neste ano - servem para administrar o esporte olímpico. No último dia 21, o COB se reuniu com as confederações olímpicas e expôs a forma como o TCU (Tribunal de Contas da União) vai fiscalizar os recursos da Lei Piva. Depois, realizou mais reuniões para definir detalhes de cada projeto. De acordo com o cronograma das solicitações, as Confederações de Badminton, Basquete, Boxe, Ginástica, Hipismo, Lutas Associadas, Remo, Tênis, Vela e Motor, Bobsled e Esqui já receberam recursos. "A verba está disponível para quem apresentou seu projeto", disse Nuzman. "À medida em que os recursos aumentarem, serão repassados proporcionalmente às confederações."