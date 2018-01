COB divulga detalhes de projeto para 2012 Concentrar todos as modalidades esportivas na cidade do Rio de Janeiro é uma das principais apostas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para a candidatura carioca sair vitoriosa na disputa para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. A entidade divulgou nesta quinta-feira detalhes do projeto, enquanto o questionário de 25 perguntas da primeira fase da concorrência foi entregue na sede do Comitê Olímpico Internacional (COI). Os dias escolhidos pelo COB para os Jogos de 2012 foram 13 a 29 de julho. De acordo com o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, uma "coincidência" já que os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, estão programados para o mesmo período. Além do Rio, estão na disputa Paris, Londres, Madri, Nova York, Moscou, Leipzig, Havana e Istambul. Com o término do prazo para a entrega dos questionários nesta quinta-feira, a partir de sexta-feira o COI passará a analisá-los e em maio ou junho anunciará quais cidades foram aceitas como candidatas (por enquanto, elas são tratadas como postulantes).