COB divulga finalistas do prêmio anual O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou nesta sexta-feira os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, que aponta o melhor atleta brasileiro anualmente. Entre os homens, a disputa está entre o iatista Robert Scheidt, o judoca João Derly e o jogador de vôlei Giba. E no feminino, a eleição será entre lutadora de taekwondo Natália Falavigna e as ginastas Daiane dos Santos e Laís Souza. Os 6 finalistas foram escolhidos pelos votos de jornalistas, dirigentes esportivos e personalidades do esporte, que também definiram o melhor atleta de cada uma das 41 modalidades apontadas pelo COB. Agora, a disputa do destaque do ano, no masculino e no feminino, será feita por eleição aberta ao público, através da internet (no site www.cob.org.br). A votação começa neste sábado e vai até o dia 12 de dezembro. E no dia 13 acontece a cerimônia de premiação, no Teatro Municipal do Rio. No masculino, Scheidt tenta ganhar o prêmio pela segunda vez, depois da vitória em 2001 - já foi finalista 6 vezes. E tem a seu favor a conquista do 8º título mundial da classe Laser, setembro, em Fortaleza. Já os outros candidatos são estreantes na disputa. João Derly foi indicado por causa do inédito ouro no Mundial de Judô, setembro, no Egito. E Giba comandou a seleção brasileira de vôlei no pentacampeonato da Liga Mundial. No feminino, Daiane dos Santos busca o tri do Prêmio Brasil Olímpico, que já venceu nos dois últimos anos. Em 2005, ela ganhou 3 etapas da Copa do Mundo de Ginástica e ainda luta pelo bicampeonato mundial neste domingo, na Austrália - sempre na prova de solo. Outra ginasta está na disputa com Daiane. É Laís Souza, uma estreante no prêmio do COB, que conseguiu medalhas de ouro em duas etapas da Copa do Mundo em 2005, ambas no salto sobre o cavalo. E a terceira finalista entre as mulheres é Natália Falavigna, que conquistou o inédito título mundial de taekwondo, abril, na Espanha. Veja a relação dos melhores atletas do ano em cada modalidade: Atletismo - Jadel Gregório Badminton - Renata Faustino da Silva Basquete - Leandro Mateus Barbosa Beisebol - Renan Issamu Sato Boxe - Myke Michel Ribeiro de Carvalho Canoagem Slalom - Gustavo Selbach Canoagem Velocidade - Sebastian Cuattrin Ciclismo Estrada - Murilo Antonio Fischer Ciclismo Mountain Bike - Jacqueline Mourão Ciclismo Pista - Janildes Fernandes da Silva Desportos na Neve - Isabel Clark Ribeiro Desportos no Gelo - Renato Yromi Gimenez Mizoguchi Esgrima - Renzo Pasquali Zeglio Agresti Futebol - Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) Ginástica Rítmica - Ana Paula Norbim Pádua Ribeiro Ginástica Artística - Laís da Silva Souza Handebol - Idalina Mesquita Hipismo Adestramento - Pia Aragão Hipismo CCE - Raul Bernardo Nelson de Senna Neto Hipismo Saltos - Rodrigo de Paula Pessoa Hóquei Sobre Grama/Indoor - Juliana Gelbcke de Oliveira Judô - João Derly de Oliveira Nunes Júnior Levantamento de Peso - Liliane Menezes Lacerda Lutas - Rosângela da Silva Conceição Natação - Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida Natação Sincronizada - Nayara Leite Figueira Pentatlo Moderno - Yane Marcia Campos da Fonseca Marques Pólo Aquático - Camila Hermeto Pedrosa Remo - Fabiana Beltrame Saltos Ornamentais - Juliana Rodrigues Veloso Softbol - Priscila Yukari Okamoto Taekwondo - Natália Falavigna da Silva Tênis - Thiago Alves Tênis de Mesa - Hugo Hoyama Tiro com Arco - Leonardo Lacerda Carvalho Tiro Esportivo - Roberta Luz Cabo Trampolim Acrobático - Anna Paula Milazzo Chaves Fernandes Triatlo - Carla Moreno Vela - Robert Scheidt Vôlei de Praia - Juliana Felisberta da Silva Voleibol - Gilberto Amauri de Godoy Filho (Giba)