COB divulga lista dos melhores de 2003 O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou nesta quarta-feira a lista dos melhores atletas de 2003 em 47 modalidades esportivas e os seis indicados que concorrerão ao Prêmio Brasil Olímpico, dia 15 de dezembro, em festa a ser realizada em uma casa de espetáculos, o Claro Hall, na Barra da Tijuca, zona oeste. Na categoria masculina os eleitores que acessarem o site da entidade (www.cob.org.br) poderão escolher entre o iatista Robert Scheidt, o jogador de vôlei Giovane, e o tenista Fernando Meligeni. Já no feminino a disputa está restrita a ginasta Daiane dos Santos, a jogadora de basquete Janeth, e a saltadora Juliana Veloso. A votação começa hoje e termina à meia-noite do dia 14. Por indicação do Comitê Paraolímpico Brasileiro, o melhor atleta Paraolímpico de 2003 é o nadador Clodoaldo Francisco da Silva. Ele é especialista S-4 nas provas dos 50m, 100m e 200m livre e é o melhor atleta do mundo na atualidade. Confira abaixo os melhores atletas de 2003 em cada modalidade: Atletismo: Hudson de Souza Badminton: Guilherme Pardo Basquete: Janete Arcain Beisebol: Kleber Ojima Boliche: Jacqueline Costa Boxe: James Dean Pereira Canoagem Slalom: Gustavo Selbach Canoagem Velocidade: Sebastian Cüattrin Ciclismo Estrada: Janildes Fernandes Silva Ciclismo Mountain Bike: Jaqueline Mourão Ciclismo Pista: Marcos Novello Desportos no Gelo: Fabiana Santos Esgrima: Élora Pattaro Esqui Aquático: Marina Lorenzo Futebol: Marta Vieira da Silva Ginástica Artística: Daiane dos Santos Ginástica Rítmica: Dayanne Camillo Handebol: Bruno Menezes Hipismo Adestramento: Pia Aragão Hipismo CCE: Raul Bernardo Nelson de Senna Neto Hipismo Saltos: Álvaro de Miranda Neto Hóquei sobre Grama: Leonardo Lemos Hóquei sobre Patins: Daniel Bellangero Judô: Edinanci da Silva Karatê: Lucélia de Carvalho Levantamento de Peso: Valdirene Aparecida da Silva Laia. Lutas: Antoine Jaoude Natação: Rogério Romero Natação Sincronizada: Carolina de Moraes Patinação Artística: Marcel Sturmer Pentatlo Moderno: Samantha Harvey Pólo Aquático: Mariana Roriz Remo: José Carlos Sobral Júnior Saltos Ornamentais: Juliana Veloso Sky / Snowboard: Isabel Clark Softbol: Roberta Cristina Suetugo Squash: Karen Redfern Taekwondo: Natália Falavigna Silva Tênis: Fernando Meligeni Tênis de Mesa: Hugo Hoyama Tiro com Arco: Leonardo Lacerda de Carvalho Tiro Esportivo: Rodrigo Bastos Trampolim Acrobático: Ana Milazzo Chaves Fernandes Triatlo: Mariana Ohata Vela: Robert Scheidt Vôlei de Praia: Emanuel Fernando Scheffer Rego Vôlei: Giovane Gávio