COB e empresas definirão quem levará Tocha Com a confirmação do roteiro da corrida de revezamento da Tocha Olímpica no Rio, começaram nesta quarta-feira as reuniões que estabelecerão os critérios de escolha dos 120 participantes, que carregarão a ?chama olímpica? pelas ruas cariocas. Após o anúncio da chegada da tocha ao Rio no dia 13 de junho, representantes da prefeitura, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Coca-Cola e Samsung estiveram reunidos para traçarem o perfil das pessoas indicadas. Por serem patrocinadores oficiais do evento, a Coca-Cola e a Samsung terão o direito de indicar 40 nomes, cada. Na primeira reunião, a prefeitura e o COB deixaram claro a sua intenção de indicar, em sua maioria, atletas. Já a multinacional americana vai optar por pessoas que tenham uma história de vida vitoriosa, enquanto a empresa coreana vai privilegiar indivíduos que se destacaram por desenvolver um trabalho em prol da sociedade. "A idéia é a de criarmos um grupo que represente o que a sociedade brasileira tem de melhor, não apenas esportivamente. Teremos também a participação da comunidade grega do Brasil, uma sugestão do Athoc (Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas)", explicou o presidente do COB. Ele lembrou que todos os nomes precisarão estar dentro das normas do Comitê Olímpico Internacional (COI) além de ser ratificados pelo Athoc. ?Pretendemos utilizar atletas paraolímpicos e outros que representem cada estado do Brasil.? Já o diretor de Operações da Coca-Cola, Sandor Hagen, contou que a intenção da multinacional é a de escolher pessoas com histórias de vida marcadas pela superação, independentemente de serem atletas. Frisou, no entanto, não saber ainda como essa seleção será feita, se por carta ou internet. Patrocinado pela empresa americana, o judoca Carlos Honorato, o medalhista olímpico em Sydney, foi o primeiro a ser indicado, por sua trajetória exemplar dentro do esporte. "Está sendo difícil expressar toda a emoção que estou sentindo", revelou Honorato, surpreso. "Ganhamos o direito de sediar o Pan de 2007, agora vamos receber a Tocha Olímpica. Isso tudo tem de culminar com a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos de 2012. É um sinal da nossa força. E o mundo vai ver a festa que prepararemos." Diretora de Marketing Corporativo da Samsung, Adriana Justi, contou que a empresa vai optar por valorizar pessoas que sejam reconhecidas na sociedade por desenvolver um trabalho comunitário. A idéia de que concursos sejam realizados para a escolha desses destaques não está descartada. ?Queremos pessoas que fizeram diferença na sociedade, que trabalharam comunitariamente e melhoraram a vida de outras ao seu redor?, explicou a diretora de Marketing Corporativo. ?Pessoas que também representem os ideais olímpicos. Vamos deixar que o COB indique atletas para carregarem a Tocha Olímpica.?