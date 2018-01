COB e EUA terão cooperação olímpica Os comitês olímpicos do Brasil (COB) e dos Estados Unidos (USOC) acertaram um acordo de cooperação entre os dois países. A parceria será assinada no dia 7 de maio, num almoço no Rio de Janeiro. A presidente do USOC, Sandra Baldwin, e outros três dirigentes da entidade estarão no país. O acordo prevê o intercâmbio esportivo, inclusive com a utilização do Centro Olímpico norte-americano, em Colorado Springs, para o treinamento de atletas e equipes brasileiros, capacitação de treinadores, além de procedimentos legais e controle de doping. Segundo o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, o convênio é o mais amplo já firmado pelo USOC com um Comitê Olímpico Nacional.