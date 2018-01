COB entrega amanhã o Prêmio Olímpico O Comitê Olímpico Brasileiro anuncia nesta terça-feira, numa festa no Rio de Janeiro, o vencedor do Prêmio Brasil Olímpico de 2002, para o atleta que mais se destacou na temporada. Entre os homens, os candidatos são o iatista Robert Scheidt, hexacampeão mundial da Classe Laser, Nalbert, capitão da seleção masculina de vôlei, e o tenista André Sá, que chegou às quartas-de-final de Wimbledon. No feminino, a disputa será entre Maurren Higa Maggi, destaque do atletismo do País neste ano, a ginasta Daniele Hypólito e a jogadora de vôlei de praia Adriana Behar. O Prêmio Brasil Olímpico está em sua quarta edição. No ano passado, os vencedores já foram Daniele Hypólito e Robert Scheidt, que podem repetir a dose agora. O tenista Gustavo Kuerten ganhou nos dois anos anteriores, enquanto a jogadora de vôlei Leila foi escolhida em 2000 e Maurren Maggi levou em 99.