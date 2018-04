COB entrega caso de Rebeca Gusmão à polícia do Rio

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entregou nesta segunda-feira ao secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, um relatório sobre o caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão. O caso, agora, deve ser investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública. Rebeca foi suspensa pela Federação Internacional de Natação (Fina) por ter apresentado níveis anormais de testosterona em exame antes dos Jogos Pan-Americanos, em julho. A nadadora já estava sob investigação por doping antes mesmo do Pan - a Agência Mundial Antidoping ainda investiga um exame realizado em 2006 pela atleta. Em sua defesa, Rebeca alegou que sofria de um problema no ovário e que o alto índice de testosterona era fruto de um "doping natural". Contudo, a Confederação Brasileira de Desportos Aquático revelou que o exame realizado pela atleta no Pan possuía amostras de duas pessoas. Por causa da suspeita de fraude, o caso foi encaminhado para a polícia. No julgamento da Fina, que ainda não foi marcado, Rebeca Gusmão pode perder as quatro medalhas conquistadas no Pan do Rio.