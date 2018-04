COB envia aparelhos para Zanetti Após o ginasta Arthur Zanetti anunciar que estava treinando com equipamentos precários e que cogitava até competir por outro país, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) garantiu ontem que o atleta receberá nova aparelhagem completa e que continuará representando o País nas próximas competições, inclusive na Olimpíada do Rio, em 2016. Ontem, cinco dos 22 equipamentos já foram entregues no local de treinamento do atleta, em São Caetano do Sul. O técnico Marcos Goto garantiu a permanência do medalhista no País. "O Arthur jamais sairia do País sem me consultar antes. Não adianta eu e ele sairmos e abandonar tudo o que nós construímos." Zanetti ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres nas argolas.