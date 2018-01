COB envia estudiosos para cursos O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) enviará quatro estudiosos para cursos no exterior com base no Programa Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico Internacional. Roberto Carnevale, especializado em handebol, participará do 6.º Curso Básico de Estudos de Esportes e Ciências, que ocorrerá na Espanha entre 30 de março e 26 de junho. Outros três brasileiros participarão de cursos na Academia Olímpica Internacional, em Olímpia, na Grécia. Entre 19 de junho e 3 de julho, Maria Martins, do Pinheiros, e Márcio Turini, da Universidade Gama Filho, estarão integrando a 41.ª Sessão para Jovens Participantes, que abordará o tema Olimpismo. Já Emerson Franchini, da USP, participará entre 5 de maio e 15 de junho, na Grécia, do 9.º Seminário de Estudos Olímpicos para Pós-graduados.