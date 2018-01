COB escolhe Rio como candidata do Brasil a Jogos de 2016 Sem realizar um processo de seleção, a Assembléia Geral do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decidiu na manhã desta sexta-feira indicar a cidade do Rio de Janeiro como a representante do País na disputa pelo direito de ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A reunião está sendo realizada em um hotel de Copacabana, na zona sul do Rio. O prefeito Cesar Maia (PFL) deve participar do evento e vai ser oficialmente comunicado pelo COB. Deve, então, dar o aval para o início dos preparativos da campanha. Vale lembrar que na última escolha para uma sede olímpica, a de 2012, vencida por Londres, o Rio também representou o Brasil, mas foi eliminado na primeira fase de seleção. Naquela ocasião, no entanto, a cidade disputou com São Paulo a condição de candidata. E os organizadores acreditam que, desta vez, pelo fato de a capital fluminense receber no ano que vem os Jogos Pan-Americanos de 2007, suas chances serão multiplicadas. Até agora, sete cidades de quatro países já formalizaram sua candidatura ao evento: Tóquio, no Japão; Roma e Milão, na Itália; Hamburgo, na Alemanha; San Francisco, Los Angeles e Chicago, nos Estados Unidos. A escolha será feita em 2009.