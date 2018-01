COB fará exame antidoping preventivo nos brasileiros do Pan O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta quinta-feira que irá realizar exames antidoping preventivos em todos os atletas brasileiros com chances de classificação para os Jogos Pan-Americanos do Rio. Os testes começam a ser feitos ainda no mês de abril, já que o evento acontecerá em julho. O trabalho será coordenado pelo médico Eduardo De Rose, membro-fundador da Agência Mundial Antidoping (WADA) e presidente da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA). A meta é evitar que algum brasileiro seja flagrado durante o Pan do Rio, o que seria o primeiro caso de doping do Brasil na história dos Jogos. "Os exames realizados pela equipe do médico Eduardo de Rose comprovam a importância do trabalho de conscientização que o COB está fazendo com os atletas desde os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. Precisamos nos prevenir o máximo possível", afirmou o gerente-geral do departamento técnico do COB, José Roberto Perillier. "O controle antidoping brasileiro é excelente e a prova disso é que os nossos especialistas são convidados de rotina para atuar nos Jogos Olímpicos desde Barcelona-92. O Brasil nunca teve atletas dopados em Jogos Olímpicos e Pan-Americanos em função do tipo de trabalho antidoping que fazemos e da qualidade dos nossos profissionais médicos", disse Eduardo De Rose. Os exames serão analisados pelo LAB DOP, laboratório vinculado ao LADETEC, no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E os resultados serão divulgados entre duas e três semanas depois da entrega do material. A previsão é de que os testes só acabem no final de junho, próximo à data da definição de delegação brasileira para o Pan.