COB faz convênio para poder utilizar CTs na Holanda O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) assinou convênio nesta segunda-feira com o Comitê Olímpico da Holanda, que permite aos atletas do Brasil utilizarem quatro dos principais centros de treinamento holandeses. O acordo vale até dezembro de 2016, porque o foco inicial é justamente a preparação da equipe do Brasil para a Olimpíada do Rio, em 2016.