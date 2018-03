COB faz mistério na visita a São Paulo Cada um dos 12 integrantes da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) repete a frase ?Não posso falar? quando encontra jornalistas no saguão do hotel. Estão proibidos de emitir opiniões sobre os dossiês das candidaturas de São Paulo e Rio à Olimpíada de 2012. O roteiro da visita, também mantido em sigilo, é denunciado pelo aparato: microônibus, motos e carros da CET e da Polícia Militar. Nesta terça-feira, um dos locais visitados foi a Torre 4, na Av. Francisco Matarazzo, de onde é possível ver o Parque da Água Branca, indicado para abrigar o estádio Olímpico de São Paulo. A Comissão fica na cidade até sexta-feira, seguindo a rotina de reuniões pela manhã e visitas à tarde. Depois, seguirá para o Rio. A inspeção dará origem a um relatório que servirá de base para os 34 membros do COB, que, em 7 de julho, elegerão a cidade brasileira que disputará a sede dos Jogos de 2012 no Comitê Olímpico Internacional. Há 19 temas no dossiê da candidatura ? 8 foram exibidos nesta terça pelo Comitê de Postulação da Cidade de São Paulo. Os membros da Comissão ouviram sugestões, como a do médico Eduardo De Rose, de que a legislação antidoping de São Paulo ? a única existente no País ? seja anexada ao dossiê, e dúvidas, que, como definiu o secretário de Planejamento, Jorge Wilheim, parecem refletir uma ?situação carioca?. ?Perguntaram se há, em São Paulo, um circuito perigoso entre a Vila Olímpica e os locais de competição. Essa divisão territorial da criminalidade é típica do Rio.? A secretária de Esportes, Lazer e Recreação, Nádia Campeão, avalia que esse contato é importante justamente para esclarecer dúvidas como essa, da segurança, e examinar a experiência e disposição das candidatas. A logística de locomoção entre instalações esportivas e locais de hospedagem é, para ela, um dos pontos fortes da candidatura paulistana.