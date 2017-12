COB indica Daiane a prêmio internacional O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) indicou a ginasta Daiane dos Santos para concorrer ao Prêmio Príncipe de Astúrias dos Esportes 2004, condecoração anual concedida pela Fundação Príncipe de Astúrias, na Espanha, desde 1981. De acordo com a assessoria de imprensa da entidade, pesaram a favor de Daiane o título mundial em Anaheim e as medalhas de ouro no solo nas etapas de Stuttgart, Cottbus, Lyon e Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Ginástica, além de sua contribuição para o Movimento Olímpico. Ano passado o prêmio foi concedido à Volta da França de Ciclismo, um dos eventos mais importantes do mundo. Na categoria Esporte, o prêmio é concedido a uma pessoa, equipe ou instituição que além de seu exemplo de vida, tenha descoberto novas metas na luta do homem para superar a si mesmo e tenha contribuído com seu esforço para o aperfeiçoamento, cultivo, promoção e difusão do esporte.