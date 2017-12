COB inicia eleição do melhor em 2001 O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou nesta segunda-feira a lista dos candidatos ao prêmio de Melhor Atleta do Ano. Gustavo Kuerten, o iatista Robert Scheidt e o jogador de vôlei Nalbert são os indicados na categoria masculina. Entre as mulheres, estão concorrendo a ginasta Daniele Hypólito, a jogadora de basquete Janeth e a saltadora Maurren Maggi. A escolha será feita pelo público a partir desta terça-feira (até o dia 16), pela Internet.