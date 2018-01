COB institui Corte Arbitral do Esporte A Assembléia aprovou e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) instituiu nesta quinta-feira a Corte Arbitral do Esporte do COB, que terá como objetivo julgar em primeira instância algumas questões do esporte olímpico brasileiro. A Corte Arbitral atende a uma determinação do Comitê Olímpico Internacional (COI). A adoção do Código Mundial Antidoping também passa a fazer parte do Estatuto do COB.