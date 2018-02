COB lança logomarca da candidatura do Rio aos Jogos 2016

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) apresentou nesta segunda-feira o logotipo da candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2016. Veja também: Festa do COB agita o Rio de Janeiro A apresentação aconteceu durante a entrega do Prêmio Brasil Olímpico, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro - o nadador Thiago Pereira e a ginasta Jade Barbosa foram os vencedores do prêmio. O logotipo tem o Pão de Açúcar em forma de coração e conta com as cores da bandeira brasileira. O destaque também fica para uma exclamação no lugar do desenho do número um que compõe o ano de 2016. "Ela [a marca] traduz energia, alegria e a característica de ser acolhedora sem distinção de raça ou cultura, como é o próprio brasileiro. Esses valores traduzem o que é a candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2016", afirma o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. O Brasil espera utilizar a boa impressão deixada pela realização do Pan-Americano para conseguir ser escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como sede dos Jogos.