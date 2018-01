COB lança o Circuito Brasil Olímpico O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) lançou, nesta quarta-feira, o Circuito Brasil Olímpico, que tem por objetivo desenvolver modalidades esportivas de pouca popularidade, mas responsáveis por uma farta distribuição de medalhas nos Jogos Pan-Americanos. A competição terá três etapas: a primeira entre os dias 14 e 22 deste mês, na praia do Gonzaga, em Santos, com disputas no boxe, ginástica artística, judô, levantamento de peso, luta olímpica e tae kwon do. De acordo com o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, a idéia é a de copiar o vitorioso modelo do Circuito de Vôlei de Praia (criado pelo dirigente em 1989, época em que presidiu a Confederação Brasileira de Vôlei). Outras modalidades também vão ser incluídas no circuito, como a esgrima. Para estimular os competidores, os três primeiros colocados e seus técnicos receberão um prêmio em dinheiro. Para o campeão, R$ 2 mil; o segundo, R$ 1 mil; e o terceiro, R$ 500. Os treinadores têm direito a 40% de cada premiação, em separado dos atletas. A intenção do COB é a de que os atletas utilizem o dinheiro para a compra de material esportivo e treinamentos, mas não existe uma cláusula que os obrigue a tal atitude. No total, estarão em disputa R$ 206.400,00. A competição foi orçada em R$ 500 mil, que sairão do fundo da entidade, de cerca de R$ 12 milhões, referente à Lei Piva (Lei n.º 10.264, de 16 de julho de 2001, que determina que 2% da arrecadação bruta das loterias federais do País sejam repassados ao COB). Outra motivação será a inédita arena coberta a ser erguida em Santos. O local terá espaço para 1.100 torcedores, que estarão protegidos por uma cobertura de 800 metros quadrados. As demais etapas do Circuito foram programadas para novembro, em Vitória (ES), e janeiro de 2003, no Rio. No total, as modalidades participantes são responsáveis pela distribuição de 287 medalhas tanto em Jogos Olímpicos como em Pan-Americanos, o que ajudaria o Brasil a melhorar sua posição nos rankings das competições. Com o crescimento do Circuito Brasil Olímpico, o COB espera conseguir um patrocinador para a competição, além de trazer atletas internacionais para participar das disputas.