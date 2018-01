COB lança projeto ?caça-talentos? O bairro de Engenho de Dentro, que surgiu século retrasado na zona norte do Rio nos rastros da expansão da antiga Rede Ferroviária Federal, vai abrigar o primeiro Centro Olímpico de Desenvolvimento de Talentos (CODT) ? projeto lançado nesta segunda-feira pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. O centro deverá estar concluído em 2005 e ocupará área de 250 mil metros quadrados. Vai custar em torno de R$ 35 milhões. O CODT poderá receber seis mil crianças e adolescentes e o projeto prevê a construção de um alojamento no local para 300 pessoas. As atividades esportivas estarão relacionadas a cursos profissionalizantes e convênios com universidades e empresas para a exploração de serviços de saúde, oferecidos gratuitamente aos futuros atletas. Entre as modalidades escolhidas para a descoberta de talentos estão o atletismo, natação e a ginástica artística. A cessão da área será por 25 anos, com a possibilidade de renovação por um período igual. A SuperVia, empresa que opera os trens no Estado do Rio, vai manter no local o tradicional Museu do Trem. A direção do centro ficará a cargo de Agberto Guimarães, medalha de ouro nos 800 m e 1500m nos Jogos Pan-Americanos de 1983, em Caracas. ?Os recursos virão de parceiros que estão em negociação conosco. Mas uma parte da verba será destinada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social)?, disse Nuzman. Ele acredita que a vitória do Brasil na disputa para ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007 vai viabilizar investimentos no CODT. ?O projeto também é importante por sua inserção social.?