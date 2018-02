COB nomeia interventor para a federação de vela e motor Carlos Luiz Martins foi nomeado nesta quarta-feira pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para ser o interventor na Federação Brasileira de Vela e Motor (FBVM), após renúncia da antiga diretoria, presidida por Lars Grael, que ficou 12 dias no cargo e saiu por encontrar processos judiciais. "Minha função será administrativa. Não conheço detalhes da situação financeira e contábil da FBVM e seria precipitado falar qualquer coisa sobre esses problemas nesse momento. O mais importante é que a modalidade siga com tranqüilidade a preparação para a disputa dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 e dos Jogos Olímpicos Pequim 2008", afirmou Martins, em comunicado divulgado pelo COB. Aos 60 anos, Carlos Luiz Martins foi presidente da Varig entre 2002 e 2005 e fica no cargo até que sejam resolvidas as pendências. Ele é engenheiro de formação e foi comandante de aviação por 32 anos, mas tem ampla experiência na vela como atleta: foi praticante das classes Snipe, Hobbie Cat 16, Tornardo e Prancha à Vela, Martins integrou a tripulação do veleiro Saga, que conquistou a regata Buenos Aires - Rio em 1973. Lars Grael e Alan Adler, que integravam a diretoria anterior, permanecerão à frente da parte técnica da FBVM, a pedido do COB.