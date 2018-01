COB pode ter escritório em Atenas O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, apresentou nesta terça-feira um relatório da preparação da cidade de Atenas, onde será realizada a Olimpíada de 2004. Apesar de elogiar a capital grega, Nuzman destacou que o trânsito é a principal preocupação, por causa das condições precárias de tráfego no local. A visita foi realizada, entre os dias 5 e 12, e uma comissão da entidade visitou todos os locais de realização da Olimpíada. "De um modo geral o estágio das obras está igual às de Sydney, neste período que antecedeu aos Jogos Olímpicos de 2000", afirmou Nuzman. Duas outras visitas de inspeção já foram programadas pelo COB: uma em maio ou junho e a segunda em agosto de 2002. Nelas, a comissão será acompanhada por representantes técnicos de cada modalidade esportiva para que eles possam iniciar seus planejamentos olímpicos. Segundo Nuzman, o COB estuda a possibilidade de alugar um escritório em Atenas que serviria como uma "base avançada" da entidade até as Olimpíadas. Outras medidas estudada pelo COB é a construção de um local para treinamentos do vôlei de praia, por causa da ausência de lugares.