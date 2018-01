COB premia os melhores do ano A noite de gala do Esporte Olímpico Brasileiro ocorre nesta terça-feira à noite, no Teatro Municipal do Rio, com a premiação dos melhores atletas, feminino e masculino, de 2005. Na disputa pelo cobiçado prêmio estão, entre as mulheres, as ginastas Daiane dos Santos e Laís Souza, além da atleta de Tae Kwon Do, Natália Falavigna. Já o judoca João Derly, o atacante da seleção de vôlei, Giba, e o velejador Robert Scheidt concorrem entre os homens. Além dois melhores atletas de 2005, outros troféus serão distribuídos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O destaque de cada uma das 41 modalidades esportivas também será homenageado e já foi escolhido, assim como os dois expoentes paraolímpicos: os velocistas Ádria dos Santos e Antonio Delfino. Entre os técnicos, Oleg Ostapenko, da seleção feminina de ginástica artística, foi eleito o melhor, interrompendo uma seqüência de três títulos de Bernardo Rezende, o Bernardinho, do vôlei. Algumas homenagens especiais também estão previstas. Por causa da expressiva votação que receberam durante a indicação dos melhores e pelas conquistas obtidas nos últimos anos, o COB optou por retirar da disputa e ofertar pela segunda vez na história da premiação o Troféu Hors Concours para o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e o nadador paraolímpico Clodoaldo Silva. Anteriormente, somente Ronaldo, do Real Madrid, havia ganho a honraria. Neste ano, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva ? concedido a atletas e ex-atletas que representem os valores éticos, esportivos e morais que marcaram a trajetória do triplista que dá nome ao título ? será dado a Agberto Guimarães. Já o Troféu COI ? Esporte e Fair Play irá para o Instituto Ayrton Senna. Em 2004, Vanderlei Cordeiro, embalado pela conquista da medalha de bronze na Olimpíada de Atenas, e Daiane dos Santos, por causa dos sucessivos bons resultados no Mundial e nas etapas da Copa do Mundo, foram eleitos os melhores. A atleta, se voltar a repetir o título, passará a ser a recordista do Prêmio Brasil Olímpico com um total de três triunfos em sete edições. Atualmente, ela, a também ginasta Daniele Hypolito e o tenista Gustavo Kuerten já conquistaram a honraria por duas vezes. Veja os melhores atletas do ano de 2005 por modalidade: Atletismo ? Jadel Gregório Badminton ? Renata Faustino da Silva Basquete ? Leandro Mateus Barbosa Beisebol ? Renan Issamu Sato Boxe ? Myke Michel Ribeiro de Carvalho Canoagem Slalom ? Gustavo Selbach Canoagem Velocidade ? Sebastian Cuattrin Ciclismo Estrada ? Murilo Antonio Fischer Ciclismo Mountain Bike ? Jacqueline Mourão Ciclismo Pista ? Janildes Fernandes da Silva Desportos na Neve ? Isabel Clark Ribeiro Desportos no Gelo ? Renato Yromi Gimenez Mizoguchi Esgrima ? Renzo Pasquali Zeglio Agresti Futebol ? Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) G.R.D ? Ana Paula Norbim Pádua Ribeiro Ginástica Artística ? Laís da Silva Souza Handebol ? Idalina Mesquita Hipismo Adestramento ? Pia Aragão Hipismo CCE ? Raul Bernardo Nelson de Senna Neto Hipismo Saltos ? Rodrigo de Paula Pessoa Hóquei Sobre Grama/Indoor ? Juliana Gelbcke de Oliveira Judô ? João Derly de Oliveira Nunes Júnior Levantamento de Peso ? Liliane Menezes Lacerda Lutas ? Rosângela da Silva Conceição Natação ? Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida Natação Sincronizada ? Nayara Leite Figueira Pentatlo Moderno ? Yane Marcia Campos da Fonseca Marques Pólo Aquático ? Camila Hermeto Pedrosa Remo ? Fabiana Beltrame Saltos Ornamentais ? Juliana Rodrigues Veloso Softbol ? Priscila Yukari Okamoto Tae kwon do ? Natália Falavigna da Silva Tênis ? Thiago Alves Tênis de Mesa ? Hugo Hoyama Tiro com Arco ? Leonardo Lacerda Carvalho Tiro Esportivo ? Roberta Luz Cabo Trampolim Acrobático ? Anna Paula Milazzo Chaves Fernandes Triatlo ? Carla Moreno Vela ? Robert Scheidt Vôlei de Praia ? Juliana Felisberta da Silva Voleibol ? Gilberto Amauri de Godoy Filho (Giba)