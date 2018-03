COB segue com visita ao Rio de Janeiro No segundo dia de trabalho da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro no Rio de Janeiro, pré-candidata à Olimpíada/2012, pela manhã foram apresentados painéis sobre Características Nacionais, Regionais e da Cidade Postulante (pelo prefeito César Maia), Garantias, Finanças, Transportes e Marketing. À tarde houve visita ao local onde será construído o Estádio Olímpico do Engenho de Dentro. À noite, o prefeito receberia os técnicos em jantar no Palácio da Cidade.