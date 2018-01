COB teme "deserção" de atletas no Pan O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já trabalha com a hipótese de algumas das principais estrelas do esporte nacional desistirem de disputar os Jogos Pan-Americanos de São Domingos por causa da precariedade e do atraso nas obras de infra-estrutura na República Dominicana. Preventivamente, o presidente da entidade Carlos Arthur Nuzman vai reunir atletas e técnicos para expor os problemas que serão enfrentados no decorrer do evento, de 1º a 17 de agosto. "Vamos ter que assumir riscos. Um medalhista olímpico pode chegar e dizer que não vai mais por causa das condições", disse Nuzman, sem revelar se algum esportista já manifestou esta intenção. "Há tempos enfrentávamos este tipo de dificuldade. Hoje as coisas mudaram, os atletas têm outras condições, e fico feliz por isso." O COB tem se mostrado cético quanto ao sucesso destes jogos, desde a visita de inspeção realizada em novembro. Na ocasião, Nuzman chegou a pedir que todos pensassem positivo quanto à realização do Pan-Americano. A adoção de algumas medidas para suprir as necessidades dos brasileiros começaram a ser realizadas desde o final de 2002. Dentre elas estão a contratação de uma empresa de transporte e um estudo para a instalação de aparelhos de ar-condicionado, já que a temperatura média prevista é de 35ºC e umidade do ar de até 80%. Outra decisão da entidade é a de manter um escritório em São Domingos para receber relatórios sobre o andamento das obras. Outra possibilidade é a de uma associação com o Comitê Olímpico do Canadá para a construção de uma área de entretenimento. "Vamos tentar fazer o possível para amenizar as dificuldades", frisou Nuzman. "O que não quero é que alguém chegue e fique reclamando de tudo. Todos os que vão precisam saber o que encontrarão." Curso - Alguns ídolos do esportes brasileiro retornaram hoje aos "bancos escolares" para se tornarem instrutores do Comitê Olímpico Internacional (COI), durante o curso de Administração Esportiva, no centro de convenções do Hotel Flórida, no Catete, zona sul. No total, sete ex-atletas vão ser diplomados no evento que termina no sábado e abordará temas como liderança, convivência em grupo, marketing e gestão financeira. "A importância é que podemos aprender, captar novas idéias e agregar novos conceitos", disse o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, que contou com a companhia de outros ex-atleta da modalidade: Renan e Marcus Vinícius. A ex-jogadora de basquete Paula, a ex-nadadora Patrícia Amorim, além dos ex-fundistas Agberto Guimarães e Zequinha Barbosa são os outros participantes. O ex-nadador Ricardo Prado seria o oitavo, mas seus problemas de saúde impediram seu comparecimento. O vice-presidente da Associação de Treinadores do Canadá, Eric King, é o responsável pela aplicação do curso. O evento integra o Programa Solidariedade Olímpica do COI.