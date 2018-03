COB termina amanhã inspeção no Rio A Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro encerra nesta sexta-feira a inspeção ao Rio de Janeiro, com os últimos temas (hoje foram Segurança, Vila Olímpica, Acomodação, Alfândega, Condições Meteorológicas) e visitas (hoje, Autódromo, Riocentro, Cidade do Rock, CF Zico, Water Planet, Morro do Outeiro e Fazenda Clube Marapendi). Nesta sexta-feira os temas são Tecnologia, Mídia, Serviços Médicos e Olimpismo, com visitas ao Centro Esportivo Miécimo da Silva (handebol e ginástica) e à Vila Militar (hipismo e tiro esportivo). A votação no COB entre São Paulo e Rio será em 7 de julho.