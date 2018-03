COB vai visitar São Paulo para inspeção Os integrantes da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro estarão na cidade a partir do dia 20, para a inspeção técnica dos 19 pontos do dossiê do Comitê de Postulação de São Paulo, pré-candidata à Olimpíada/2012. Os 12 membros usarão helicóptero, o que já é motivo de uma reclamação dos rivais cariocas, que receberão a comissão depois de São Paulo. O Rio de Janeiro prefere evitar vôos, alegando problemas de segurança.