COB visita Ilhabela e São Sebastião Conduzidos pelo Secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Lars Grael, quinze representantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê de Postulação visitaram nesta quinta-feira o canal marítimo de São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte Paulista. O Comitê analisou as condições e a estrutura dos municípios que devem sediar as competições náuticas, caso o Estado de São Paulo seja escolhido para ser a sede das Olimpíadas de 2012. Segundo Grael, se São Paulo for eleito para sediar o maior evento esportivo do mundo, terá que investir 12 bilhões de dólares em infra-estrutura. "Cinqüenta e oito milhões de dólares somente em São Sebastião e Ilhabela". Em São Sebastião seria construída a Vila Olímpica na rua da praia, no centro da cidade, com uma capacidade para seis mil pessoas. As competições seriam realizadas no canal entre as duas cidades. Para o prefeito Paulo Julião (PSDB), São Sebastião se orgulha de ser reconhecida pelo governo do Estado e sabe da sua importância por sediar eventos esportivos de grande importância. "Para nós é um orgulho ter o terceiro canal do mundo, onde os ventos e as condições naturais favorecem as competições náuticas". Na avaliação de Manoel Marcos (PTB), prefeito de Ilhabela, os técnicos do COB gostaram da estrutura, o que deixou a cidade bastante confiante. "Aqui temos as melhores raias do Brasil para as competições de vela. Agora é só esperar a resposta", disse confiante o prefeito. A visita às duas cidades durou cerca de quatro horas. Na semana que vem o COB visita o Rio de Janeiro e no mês de julho deve divulgar o Estado escolhido para competir com outros países.