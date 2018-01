COB visita sede do Pan-Americano A delegação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que seguiu para uma nova visita a São Domingos, na República Dominicana, sede dos Jogos Pan-Americanos, em agosto, retorna ao Brasil no sábado, com um relatório sobre as condições da cidade. Chefiada pelo ex-jogador de basquete Paulinho Villas-Boas, a missão fornecerá ao COB informações sobre a Vila Olímpica e os locais onde serão disputadas as competições de natação, remo, canoagem, hipismo, ginástica, badminton, futebol e atletismo.