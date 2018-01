COC volta a se concentrar no Paulista O COC/Ribeirão Preto foi eliminado do Campeonato Sul-Americano Masculino de Basquete, torneio interclubes que está sendo realizado na Venezuela. Na quarta-feira à noite, o time brasileiro precisava derrotar o Los Delfines, da Venezuela, para avançar à fase semifinal, mas perdeu por 90 a 94. O COC chega ao Brasil no sábado e já na segunda-feira vai enfrentar o Franca pelo Campeonato Paulista, às 20h30, em Ribeirão Preto.