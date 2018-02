Código Mundial Antidoping é aprovado O Brasil foi o primeiro país a assinar o Código Mundial sobre o Antidoping, concluído em Copenhagem. A delegação nacional, liderada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), colocou sua assinatura no documento na manhã desta quarta-feira, quando os debates sequer haviam sido totalmente concluídos e muitos países e federações esportivas ainda avaliavam se deveriam aderir ou não ao código. O tratado foi aprovado nesta quarta-feira, exigindo dos países e federações que adotem leis comuns contra o doping. Uma das cláusulas afirma que o país que não assinar o código não poderá sediar um evento esportivo internacional, entre eles os Jogos Olímpicos. "O Brasil deu um sinal de comprometimento político à causa do combate ao doping", afirmou Eduardo Henrique De Rose, diretor do departamento de antidoping do COB, um dos cinco representantes do País no evento. O Brasil foi também quem propôs, durante a conferência, a condução do texto que estava sendo debatido à aprovação pelos mais de cem países presentes à reunião. Mas o comprometimento do País em relação ao novo acordo mundial irá exigir mudanças nas legislações nacionais e a criação de uma agência nacional de antidoping antes mesmo da Olimpíada de Atenas, que ocorre em agosto de 2004. Caso o Brasil não implemente o que assinou, a candidatura do País para sediar os Jogos Pan-Americanos em 2007 poderia estar comprometida. Outras candidaturas, como para sediar eventos do circuito de atletismo, sequer seriam consideradas pelas federações internacionais. Agência - Um dos maiores desafios para o Brasil será a criação de uma agência nacional de combate ao doping, que deveria ser feito pelo governo federal. Apesar de já existir a lei que estabelece a entidade, Brasília ainda não deu os passos necessários para que a agência comece a funcionar. Um dos problemas fica por conta dos custos adicionais que a agência daria ao Ministério dos Esportes. Diante dos limites financeiros do governo, o COB poderia assumir a criação da nova entidade, pois já conta com uma infra-estrutura básica para fazer controles de doping nos atletas brasileiros. "Atualmente, o COB avalia cerca de mil atletas por ano e teríamos a capacidade para assumir uma agência sem que grandes mudanças tivessem que ser implementadas", explica De Rose. Lei - Outra medida que terá que ser adotada pelo Brasil será a modificação de sua legislação sobre doping. O Código Mundial estabelece uma suspensão de dois anos para o atleta que for pego usando substâncias proibidas. Segundo a lei brasileira, a suspensão é de 30 dias. "Trata-se de uma legislação antiga e que terá de ser revista", afirmou o representante do COB. O COB ainda estabelecerá uma comissão para identificar o que ainda o País terá que fazer para estar de acordo com o tratado assinado nesta quarta-feira e que marca, na avaliação de muitos, um marco na história do esporte mundial.