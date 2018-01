Coe diz que não pode garantir que escolha do Catar para Mundial foi íntegra O presidente da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF), o britânico Sebastian Coe, disse nesta quarta-feira, perante ao parlamento do seu país, que desconhece se a bem sucedida campanha do Catar para receber o Mundial de 2019 foi íntegra. Há exatos cinco anos, os catarianos receberam o direito de organizar a Copa do Mundo de futebol de 2022, em votação repleta de acusações de corrupção.