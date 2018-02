COI abre guerra contra as apostas

Lausanne - O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai montar uma estratégia para garantir que apostas ilegais não afetem nem os Jogos de Pequim, em 2008, nem futuras Olimpíadas. Ontem, em Lausanne, em reunião com Paul Condon, ex-chefe da Scotland Yard, polícia de investigação de Londres, o Comitê Executivo do COI decidiu adotar medidas para evitar apostas ilegais e que resultados sejam manipulados. O COI teme que apostadores e atletas fechem esquemas para garantir prêmios milionários em casas de apostas. Para Jacques Rogge, presidente do COI, a ameaça ao esporte representada pelas apostas é tão danosa quanto o doping. A idéia é criar mecanismos de monitoramento de apostas nas bolsas de todos os continentes. Os chineses são famosos como os maiores apostadores do mundo. Rogge quer fechar acordos com as casas de apostas para que os responsáveis alertem sobre toda ação suspeita envolvendo apostas em eventos na Olimpíada. "A idéia é nos informarem para podermos agir", diz. Para a polícia inglesa há suspeitas de que atletas de vários esportes fechem acordos com apostadores para pôr dinheiro em ?zebras?. "Um atleta não pode garantir que vencerá, mas pode garantir que será o último", diz Condon. Segundo ele, já existem casas que aceitam apostas na derrota de favoritos. Rogge tentará convencer as principais federações esportivas a aderir ao plano - haverá um evento em 2008 para traçar a estratégia. A Fifa e a ATP já têm um acordo com as casas de apostas. Na Europa, as apostas viraram um negócio milionário. Só a empresa Sportingbet registrou lucro de US$ 30 milhões nos últimos três meses, um aumento de mais de 10% em sua renda em apenas um ano. No COI, o desafio da luta contra as apostas segue o caminho do combate ao doping, mas Rogge não acredita que seja hora de pensar na criação de uma organização internacional para lidar com as apostas, a exemplo da Wada. Para Condon, a Olimpíada não está entre os principais alvos das apostas, hoje, mas "medidas têm de ser tomadas". Condon já se reuniu com os organizadores de Pequim para alertá-los sobre os esportes devem ser observados de perto. "Futebol e tênis merecem atenção."