COI abre inscrições para Jogos de 2012 O Comitê Olímpico Internacional abriu, nesta segunda-feira o período oficial para que as cidades interessadas em organizar os Jogos Olímpicos de 2012 enviem suas candidaturas. O governo brasileiro garantiu à Agência Estado que, ainda neste semestre, enviará um " emissário " à sede do COI na Suíça para mostrar que a candidatura, seja de São Paulo como do Rio de Janeiro, contam com o apoio de todo o País. O emissário será possivelmente o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz. Mas se São Paulo ou Rio de Janeiro quiserem de fato sediar os Jogos Olímpicos de 2012, terão que seguir um calendário bastante rigoroso elaborado pelo Comitê Olímpico Internacional. A primeira delas é a entrega de uma candidatura oficial até o dia 15 de julho deste ano. Durante os seis meses seguintes, o COI enviará perguntas a serem esclarecidas pelos candidatos, que terão que respondê-las até o dia 15 de janeiro de 2004. Em meados do ano que vem, o Comitê Executivo do COI anuncia se aceita a candidatura e, em fevereiro de 2005, começam a receber as visitas do time de especialistas que avaliará os locais se pretendem sediar o 30º Jogos Olímpicos. Finalmente, no dia 6 de julho de 2005, será conhecida a cidade que sediará o evento. Mas o COI também exige algumas garantias por parte dos candidatos mesmo durante a fase inicial do processo. Uma delas é o apoio irrestrito do governo nacional ao evento. Outra, e bastante considerada, é a de que os organizadores terão como financiar os Jogos, independente do que ocorra no país. O Comitê Olímpico ainda pede que as cidades candidatas façam uma auditoria dos gastos com a campanha e que fique claro até mesmo os salários pagos a cada um dos membros da equipe organizadora. Para terminar, o COI alerta : os oprganizadores das candidaturas não poderão dar "presentes" aos membros do COI que estiverem avaliando cada uma das candidatas. Por enquanto, além das cidades brasileiras, Nova York, Havana, Leipzig, Paris, Madri, Londres e Moscou deram sinais de que vão apresentar suas candidaturas.