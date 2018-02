COI adere programa da ONU contra Aids O COI assinou nesta terça-feira, um memorando de entendimento com o Programa das Nações Unidas sobre a Aids, para colaborar com a prevenção da doença entre os atletas. O primeiro efeito do acordo será a distribuição nos próximos Jogos de Atenas de 11 mil panfletos informativos, um para cada atleta participante, com instruções básicas para evitar o contágio da Aids. Os organizadores dos Jogos já oferecem há várias edições preservativos aos atletas, em uma tentativa de lutar contra a Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nos Jogos de Sydney, as 50 mil camisinhas distribuídas na Vila Olímpica se esgotaram a cinco dias do encerramento, e a empresa distribuidora teve de oferecer outros 20 mil. "O mundo do esporte não vive alheio ao resto do mundo. O esporte pode derrubar barreiras e ensinar comportamentos saudáveis", disse o presidente do COI, o belga Jacques Rogge, ao assinar hoje o Memorando. Peter Piot, diretor-executivo do programa da ONU, ressaltou que "a comunidade esportiva é fundamental para levar aos jovens informação sobre a Aids, seja em sua própria cidade, seja globalmente".