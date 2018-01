COI alerta Atenas para adiantar obras O Comitê Olímpico Internacional (COI) fez nesta quinta-feira um alerta: a menos de 500 dias da abertura das Olimpíadas de Atenas, qualquer atraso por parte dos gregos na organização do evento poderá comprometer a qualidade dos Jogos. Depois de dois dias de reuniões com os organizadores do evento, o COI deixou claro que não irá tolerar novos atrasos nas preparações. "Estamos vendo progressos, mas não podemos deixar de apontar que os prazos são apertados e os trabalhos no que se refere às construções e transporte não podem mais sofrer atrasos", afirmou um porta-voz do COI. Nos últimos meses, Atenas deixou de cumprir alguns prazos na sua preparação para os Jogos. Mas tanto os organizadores como o governo garantem que, agora, todos os complexos esportivos que serão usados nos Jogos estão pelo menos em construção. Os organizadores confirmaram ao COI que o teto do estádio olímpico, estará concluído até 2004. Terroristas - O estádio de futebol de Karaiskaki também está em obras, mas os gregos garantem que estarão prontos para receber os atletas. A questão da segurança também foi levantada pelo COI, que afirma estar em negociação com o governo de Atenas para garantir que eventuais ataques terroristas durante os Jogos sejam evitados.