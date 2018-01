COI anuncia candidatos nesta quinta O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, confirmou nesta quarta-feira que vai anunciar na quinta-feira, dia 17, na sede do orgão, os nomes dos candidatos à sucessão da entidade. A eleição vai ser realizada no dia 16 de julho, em Moscou, na Rússia. O novo presidente do COI será eleito para uma mandato de oito anos e que pode ser renovado, por uma única vez, por mais quatro anos. Cinco membros da entidade já se apresentaram como aspirantes ao cargo. São eles: o sul-coreano Kim Un-Yong, o canadense Dick Pound, o belga Jacques Rogge, a norte-americana Anita DeFrantz e o húngaro Pal Schmitts.