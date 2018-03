COI anuncia cidades para sediar Olimpíadas O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou oficialmente, na manhã desta quarta-feira, em Lausane, na Suíça, as nove cidades que competirão para organizar os Jogos Olímpicos de 2012. São elas: Istambul (Turquia), Havana (Cuba), Leipzig (Alemanha), Londres (Grã-Bretanha), Madri (Espanha), Moscou (Rússia), Nova York (EUA), Paris (França) e Rio de Janeiro (Brasil). Em junho de 2004, o COI fará uma primeira seleção e as cidades que superarem o corte seguem na disputa. A decisão final sobre quem promoverá os Jogos de 2012 será anunciada em julho de 2005, em Cingapura, quando todos os locais tiverem sido visitados pelo COI. As Olimpíadas de 2004 acontecerão em Atenas (Grécia) e a de 2008 em Pequim (China).