COI anuncia recorde de países em Atenas O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou oficialmente nesta quinta-feira o número recorde de países participantes na Olimpíada de Atenas, que acontece em agosto. São 202 nações que tiveram suas inscrições aceitas, inclusive o Iraque e o Afeganistão, que passaram por recentes guerras com os Estados Unidos. O antigo recorde foi de 199 países na Olimpíada de Sydney, em 2000, além da participação do Timor Leste, que competiu naquela ocasião sob a bandeira olímpica. Agora, além do próprio Timor, o COI aceitou a inclusão de Kiribati. E Afeganistão e Iraque foram readmitidos, depois de ficarem um tempo excluídos das competições internacionais. Evolução - Na primeira Olimpíada de Era Moderna, em 1896, também em Atenas, o número de participantes foi de apenas 14 países. Mas essa não foi a menor de todas. Em 1904, em Saint Louis, nos Estados Unidos, 12 nações disputaram as medalhas olímpicas.