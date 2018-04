COI aprova logotipo dos Jogos Olímpicos de Madri 2016

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou nesta quarta-feira o logotipo da candidatura de Madri para as Olimpíadas de 2016, após a imagem que representará o projeto da capital espanhola cumprir todos os requisitos para sua apresentação oficial, que acontecerá na próxima segunda-feira. A Telefónica Arena de Madri será o palco, na próxima segunda-feira, da apresentação do logotipo, um ato que será presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, prefeito de Madri, e Mercedes Coghen, conselheira delegada do Comitê Olímpico de Madri 2016, e contará ainda com a participação de diversos desportistas, anunciou a candidatura espanhola. A criação do argentino naturalizado espanhol Joaquín Mallo denominada "Corle" venceu o concurso público estipulado para escolher o logotipo para os Jogos Olímpicos de Madri 2016. O logotipo representa uma mão com as cores olímpicas e uma letra "M" maiúscula. "Após semanas de trabalho nas quais o desenho passou por diversas modificações, a candidatura olímpica está preparada para mostrar sua imagem definitiva", acrescenta o comunicado do Comitê Olímpico de Madri. Durante esta primeira fase como cidade candidata, que durará até junho de 2008, a candidatura olímpica de Madri poderá utilizar seu logotipo de acordo com as regras de conduta aplicáveis a todas as cidades participantes deste processo e somente em nível nacional. O Rio de Janeiro também briga pela candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016.