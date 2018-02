COI aprova logotipo para Pequim 2008 O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou nesta segunda-feira o logotipo dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O desenho foi proposto pelos organizadores do evento e recebido pelos integrantes do COI, na sede da entidade, em Lausanne, na Suíça. No encontro estiveram presentes o presidente Jacques Rogge e o vice-presidente do Comitê Organizador dos Jogos (BOCOG), Jiang Xiaoyu, e o presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos, Hein Verbruggen. Segundo Rogge, o logotipo é jovem, dinâmico, e faz referências à história e à cultura chinesa e como será o seu futuro. ?Eu gostaria de felicitar o BOCOG porque estou muito satisfeito com a apresentação do novo logotipo?, disse. ?É um emblema perfeito porque representa com fidelidade o espírito dos Jogos Olímpicos?. A apresentação oficial do desenho será em Pequim, no dia 25 de maio. Foram analisados para a escolha do logotipo pouco mais de dois mil trabalhos desde julho do ano passado.