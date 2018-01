COI: ativistas apelam contra Pequim Ativistas do Tibet e manifestantes russos fizeram hoje um apelo aos integrantes do Comitê Olímpico Internacional contra a candidatura de Pequim como sede a Olimpíada de 2008. Os opositores alegam que a China não respeita os direitos humanos. As outras cidades andidatas são Paris, Toronto, Osaka e Istambul e a escolha por 122 delegados do COI será nesta sexta-feira.