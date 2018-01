COI bane do esporte seis atletas austríacos por doping O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira que baniu do esporte seis atletas austríacos que se doparam durante a disputa dos Jogos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. Dos atletas punidos, três faziam parte da equipe de esqui (Roland Diethard, Johannes Eder e Martin Tauber), enquanto o mesmo número competia no biatlo (Wolfgang Perner, Friedrich Pinter e Wolfgang Rottmann). "A decisão foi tomada por unanimidade", explicou o COI em nota. "Eles não poderão participar de qualquer atividade que necessite de um aval de nosso comitê, mesmo como treinador." Durante a disputa, a política italiana invadiu a concentração dos austríacos e apreendeu materiais que eram utilizados para dopar atletas através da transfusão sanguínea. Além disso, a polícia descobriu a presença do treinador Walter Mayer na concentração dos atletas. O técnico havia sido suspenso pelo COI por ter incentivado atletas a se doparem nos Jogos de 2002.