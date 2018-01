COI começa vistoria por Pequim A maior campanha publicitária da história de Pequim foi lançada hoje para receber o grupo de inspetores do Comitê Olímpico Internacional (COI). Os representantes do COI vão inspecionar instalações e analisar o projeto da candidatura de Pequim, que pretende ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2008. A campanha pretende mostrar que a cidade vem experimentando um surto de desenvolvimento econômico, aliado a qualidade de vida. Os organizadores da candidatura querem convencer o COI que estão em condições de fazer os ?Jogos Olímpicos verdes; da alta tecnologia e do povo". Outra questão que as autoridades chinesas estão preocupadas é com a possibilidade de serem acusadas de violar os direitos humanos. Para isso, o comitê organizador vai explorar ao máximo o informe da Anistia Internacional, segundo o qual ?a prática de tortura e maus-tratos vem sendo reduzida em toda a China?. ?Esperamos que nesta visita o comitê possa identificar a verdadeira imagem de Pequim?, disse vice-prefeito da cidade, Liu Jingmin. De acordo com ele, uma pesquisa mostrou que 94% dos cidadãos de Pequim apoiam a idéia de a cidade abrigar os Jogos Olímpicos. Liderada pelo holandês Hein Verbruggen, a delegação do COI deverá permanecer na cidade por quatro dias, mas o trabalho de vistoria propriamente dito, começa somente amanhã. Depois de Pequim, os inspetores do COI viajarão para Osaka, Paris, Toronto e Istambul - os outros candidatos. O anúncio da cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos de 2008 deverá ser feito no dia 13 de julho.