COI confirma candidatura de Robert Scheidt a Comitê de Atletas

Scheidt é um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, com cinco medalhas olímpicas conquistadas, sendo duas de ouro, em 1996 e 2004, duas de prata, em 2000 e 2008, e uma de bronze, em 2012. Agora, no próximo ano, ele tentará subir ao pódio no Rio, além de mirar uma das quatro vagas que estarão em disputa através do voto dos participantes da próxima Olimpíada, com o fim dos mandatos de Claudia Bokel, Dae-Sung Moon, Alexander Popov e Yumilka Ruiz no Comitê de Atletas do COI.

Além de Scheidt, a lista de candidatos também inclui outros grandes nomes do esporte mundial como Yelena Isinbayeva, que não tem presença garantida na Olimpíada do Rio em razão da suspensão da Federação Russa de Atletismo, e Luis Scola, astro do basquete argentino.

Os candidatos vêm de todos os continentes e representam 14 esportes diferentes, com um número igual de homens e mulheres. Após a aprovação pela Assembleia Geral do COI, os quatro atletas eleitos vai se tornar membros do COI para um mandato de oito anos.

Confira a relação de 24 candidatos aos quatro postos na Comissão de Atletas do COI: Nasser Salih Al-Attiyah (Catar, tiro), Benjamin Boukpeti (Togo, canoagem), Nadin Dawani (Jordânia, tae kwon do), Nataliya Dobrynska (Ucrânia, atletismo), Marina Durunda (Azerbaijão, ginástica artística), João Filipe Gaspar Rodrigues (Portugal, vela), Daniel Gyurta (Hungria, natação), Britta Heidemann (Alemanha, esgrima), Yelena Isinbayeva (Rússia, atletismo), Gerd Kanter (Estônia, atletismo), Lin Yi-Chun (Taiwan, tiro), Mijain López (Cuba, luta), Aya Medany (Egito, pentatlo moderno), Sari Multala (Finlândia, vela), Koji Murofushi (Japão, atletismo), Saina Nehwal (Índia, badminton), Ryan Pini (Papua Nova Guiné, natação), Monika Pyrek-Rokita (Polônia, atletismo), Ryu Seung-Min (Coreia do Sul, tênis de mesa), Jean-Michel Saive (Bélgica, tênis de mesa), Robert Scheid (Brasil, vela), Luis Scola (Argentina, basquete), Alessandra Sensini (Itália, vela), Sarah Walker (Nova Zelândia, ciclismo).